Даллас, США, , 18:11 — REGNUM В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в полиции.

По данным источников, инцидент произошел в субботу, 20 марта, в городе Даллас. По последним данным, в ходе конфликта погиб один человек, еще пять получили ранения.

В настоящее время ведется поиск злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, три нападения на массажные салоны ранее произошли в американском штате Джорджия. В результате стрельбы погибли восемь человек.

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