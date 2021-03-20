Токио, , 18:05 — REGNUM Глава Международного олимпийского комитета (МОК) сожалеет о решении оргкомитета Игр в Токио (Япония) провести соревнования без иностранных болельщиков из-за пандемии COVID-19. Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы разделяем разочарование всех любителей Олимпийских … которые планировали приехать на Игры. Я искренне сожалею об этом, мы знаем, что это большая потеря для всех. С начала пандемии мы говорили, что Олимпиада потребует жертв», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Главный приоритет на предстоящих Играх — безопасность, добавил он.

«Наши японские партнёры и друзья нелегко пришли к такому решению. Главным приоритетом МОК была, есть и остаётся организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр», — отметил глава МОК.

Олимпиада в Токио была перенесена с лета 2020 г. на 2021 г., теперь должна пройти с 23 июля по 8 августа.