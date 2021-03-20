Воронеж, , 18:00 — REGNUM Доследственные проверки по сообщениям о проблемах с фельдшерско-акушерскими пунктами в Воронежской области организованы СУ СКР по Воронежской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя ведомства Ольга Бовт.

Сообщение о том, что жители нескольких поселков в Воронежской области вынуждены обходиться без квалифицированной медицинской помощи, вышел на федеральном телеканале. В частности, сообщалось о так и недостроенном ФАП в селе Журавка Богучарского района. Также сообщалось, что проблемы с фельдшерскими пунктами имеются в 12 населенных пунктах региона.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно направлены соответствующие запросы в региональные органы власти. По результатам изучения поступившей информации принято решение о проведении доследственных проверок», — уточнили в СК.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил принять меры к установлению всех без исключения обстоятельств, будут допрошены должностные лица органов власти, представители организации-застройщика, сельские жители, будет изъята и изучена документация. Ход процессуальных проверок находится на личном контроле руководителя регионального управления СК.

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