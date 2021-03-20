20 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Реакция соцсетей на события в Архангельской области, произошедшие с 15 по 20 марта 2021 года.

Полина Серова, , 20:16 — REGNUM Жителей Архангельской области продолжает угнетать масочный режим и отсутствие финансовой стабильности. Новости на эти темы стали самыми обсуждаемыми в соцсетях на уходящей неделе.

Весна Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Гавань отчаявшихся

Архангельская область вошла в число регионов, где чаще всего «умирают от отчаяния». Рейтинг, составители которого посчитали количество самоубийств и абортов, опубликовала на своей странице консультант по стратегическому развитию Наталья Андреева. Диаграммы разлетелись по пабликам соцсетей, став предметом бурного обсуждения. Желающих оспорить место региона в рейтинге было немного, ключевым стал поиск ответа на вечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Многие связали уровень отчаяния с финансовой несостоятельностью.

«В магазины сходишь, на цены посмотришь, за ЖКХ заплатишь, такая тоска — хоть вешайся», — заявил Валерий Павленков.

«Человеку всего-то надо: хорошую зарплату за работу и жилье. А на нашу ЗП не прожить, и зачем жилье… платить-то не чем…», — подтвердила Катерина Лобазова.

По теме высказались и сторонники лагеря «Не в деньгах счастье»:

«Люди перестали бороться с причинами отчаяния. Иногда простое человеческое общение взбодрило бы, но у нас многие «висят» в интернете, откуда ещё больше негатива загружает голову», — отметила Мария Никулина.

«Кто работает и не пьет — живет хорошо и в городе, и в деревне! Я тоже покупала машину в кредит. И квартиру в ипотеку. Справляюсь. Весь мир живет в кредит! Надо жить и радоваться каждому дню! Мужики! Не нойте! Русские женщины вам всё обеспечат!» — взбодрила унывающих Ольга Попова.

«Это только кажется. В реальности у нас 350 авто на тысячу населения и 80% никогда за границей не были. Вы как-то странно небольшую, чуть более благополучную группу экстраполируете на всё население, которое в основной массе бедное», — ответил ей Алексей Торохов.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Осужденный за убийство 58 человек

Новость о том, что Сергей Алексейчик, осужденный в 2005 году за взрыв жилого дома, может выйти из колонии по УДО, стала одной из обсуждаемых на уходящей неделе. Возмущенных были единицы, большинство пользователей выразили сочувствие экс-сотруднику «Горгаза», на которого, по их мнению, «повесили» убийство 58 человек.

«Есть стойкое мнение у большинства людей, что Aлексeйчик-то и ни при чем был… Более того, тогда бытовало мнение, что, когда его задержали, допрос велся порядка 6 часов и только после того, как он дал признание, к нему допустили адвоката. Были показания выживших, которые за несколько минут до взрыва выходили из этого подъезда. Так вот, — они утверждали на суде, что не чувствовали запаха газа…», — вспомнил Алексей Таскер.

До сих пор вопросы вызывает характер разрушения дома.

«Не похоже, что это был взрыв газа, разрушения слишком масштабные», — отметила Людмила Иванова.

«При взрыве газа обычно два-три этажа, а тут весь подъезд рухнул», — заметила Ольга Белая.

Версия о том, что Алексейчика осудили несправедливо, заставила высказаться и сторонников гуманного правосудия.

«Вот когда некоторые кричат про то, что надо более жестокие наказания вводить, смертную казнь вернуть и т. д., — не думают, что это будет применяться как раз к таким «Алексейчикам», которые вообще ни при чём и которых признают виновными просто из-за того, что надо кого-то наказать», — высказался Андрей Карельский.

«Отмотать пятнашку за то, чего не делал… Страшно представить, что на душе у испытавшего такое», — сочувственно заявил Никита Беглов.

Свидетели трагедии вспоминали, как по городу разлеталась молва о том, что допрос Алексейчика длился якобы шесть часов и только после этого он дал признательные показания.

«Во время следствия пропали два тома из дела, после судебно-психологической экспертизы мало что вообще понимал, какие препараты ему давали, никто не знает. И самое главное, всё дело было построено на одних косвенных доказательствах», — написал Митяй Дрын.

«Если у кого-то есть веские доказательства невиновности преступника, идите в прокуратуру», — предложил Алексей Оборин.

Выдача масок на входе в магазин Дарья Драй © ИА REGNUM

Уставшие от режима

В Архангельской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима, о чем местные власти регулярно сообщают на своих официальных ресурсах. Жители региона, в свою очередь, активно их критикуют.

«Все эти меры пора отменять. Цифры статистики падают, маски не защищают. Власти борются этими мерами с активистами, а не с распространением вируса. Всем здоровья», — Елена Филатова.

«Я сам не носил и не ношу намордника, и кого из окружения остановил от масок, все либо не болели, либо перенесли в легкой форме — в ковидник не попал никто», — отметил пользователь Геннадьич Геннадьич.

«Когда заболеет и не легко перенесёт болезнь, тогда будешь рад одеть и скафандр», — спрогнозировала в ответ Мария Иванова.

«Мария, так разница есть. Скафандр поможет, а маска — нет», — отметила Елена Ласкунова.

«Презерватив от слона», — уточнил Миша Круглов.

Нашлись и те, кто готов носить маски, несмотря на их «бесполезность».

"Да закончилась эпидемия, хватит истерик, мальчики и девочки. Ну, а маски одевайте только лишь с той целью, чтоб не получить штраф. Вот и всё, разве сложно???» — высказался Максим Павловский.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Чистый популизм

«Архангельский депутат-коммунист Ростислав Васильев объявил войну собачьим какашкам» — новость с таким заголовком стала одной из обсуждаемых жителями региона в соцсетях. Народный избранник выступил за запрет выгула собак в неположенных для этого местах. При этом местом выгула питомцев депутат предложил сделать отдаленный от центра Архангельска Исакогорский округ. Инициатива не только вызвала смех «в зале», но и обнажила неготовность горожан убирать за своими животными.

«Я понимаю — убирать на пешеходных дорожках, чтоб людям было удобно ходить, а при чём тут зелёные газоны — это же тот же навоз, только благо для насаждений, кстати, у меня свой дом, собака или в вольере, или на выгуле на струне», — заявила Валерия Дронова.

«Валерия, давайте теперь и люди до кучи будут газоны удобрять! Может, всё-таки давайте вы, любители собак, за ними будете везде убирать. А у себя в вольере можете гадить по самые брови», — ответил ей собеседник.

Иные сочли уборку экскрементов отнюдь не главным в наведении порядка.

«А почему не борются за чистоту вокруг домов? Как стает снег, любой дом вокруг обойдешь, чего только не навыкидывано из окон, а окурками вся земля засыпана, почему у наших депутатов зрение такое, что какашки видят, а остальной мусор не видят. Какашки сами в почву уйдут, а вот погубленные машинами газоны не восстановятся», — считает Татьяна Петрова.

«Я с Вами тоже согласна. Чем какашки в пакет собирать, так пусть уж саморазлагаются, нежели этот полиэтилен злополучный, неразлагаемый столетиями…», — выступила Галина Невзорова.

Подключились и защитники экологии:

«Убрать в полиэтиленовый пакет, завязать и выбросить в мусор, чтоб эти какашки вместе с пакетом еще лет 500 хранились неприкосновенно! Так называемые биоразлагаемые пакеты тоже не годятся. На что эти пакеты разлагаются? На тот же микропластик, который сейчас находят и в воде, и в земле, и даже в воздухе», — написала Нина Петрова.

«Это точно. Какаха — два дождя — и нету, а пакетик, в который её убирать надо, продержится столетия, не говоря о том, что на его производство тратится и вода, и воздух, и место!» — поддержала ее Светлана Бурмистрова.

«Убирать за собакенами, я считаю, нужно только в общественных местах. И использовать, действительно, лучше все-таки бумагу, а не пластик», — рассудила Поли-Эти-Ленка-Фокина.

Что касается депутатской инициативы, то ее пользователи соцсетей нашли «нерабочей».

"Депутаты, делом займитесь, прогуляйтесь по улицам и посмотрите, что творится… Прежде чем принимать популистские решения и законы, подумайте, кто будет контролировать и штрафовать. Особенно во дворах», — призвала Елена Филатова.