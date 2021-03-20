Воронеж, , 17:53 — REGNUM В Воронежской области надзорные и следственные органы проверяют информацию о нарушениях, допущенных при строительстве фельдшерско-акушерского пункта, в результате чего жители остаются без медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Речь идёт о строительстве ФАПа в селе Журавка Богучарского района. Предварительно прокуратурой установлено, что контракт на его возведение был заключен департаментом строительной политики Воронежской области с подрядчиком в июне 2020 года, сдать его подрядчик должен был в декабре, однако ФАП сдан не был, контракт со строителями был расторгнут.

В прокуратуре области уточнили, что средства на возведение ФАПов в Богучарском районе заложены в областной бюджет.

Надзорный орган даст оценку действиям строителей незавершенного объекта и должностных лиц, осуществлявших надзор за строительством ФАП.