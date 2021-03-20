В центре Москвы прошла встреча сторонников КПРФ — фоторепортаж
Москва, 20 марта, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Москве в Новопушкинском сквере сегодня, 20 марта, состоялась встреча с депутатами КПРФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Организаторами встречи выступили депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов.
Помимо них к пришедшим на мероприятие обратились депутаты Мосгордумы Николай Волков и Андрей Гребенник, руководитель аппарата фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, представитель Левого Фронта Андрей Селезнев и другие.
Главные лозунги встречи: «Против политических репрессий! За честные выборы! Против грабительских реформ!»
Участники обсудили насущные вопросы, связанные с политической, экономической и социальной проблематикой. Затронули тему пандемии и осложнений, вызванных периодом локдауна.
Результатом встречи стала резолюция, составленная из наказов, озвученных и утвержденных путем общего голосования.