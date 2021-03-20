Москва, 20 марта, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Москве в Новопушкинском сквере сегодня, 20 марта, состоялась встреча с депутатами КПРФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ

Организаторами встречи выступили депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов.

Василий Иванов ИА REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Парфенов произносит речь на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Встреча с депутатами КПРФ в Новопушкинском сквере

Василий Иванов ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Участники встречи с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Участник встречи с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ

Помимо них к пришедшим на мероприятие обратились депутаты Мосгордумы Николай Волков и Андрей Гребенник, руководитель аппарата фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, представитель Левого Фронта Андрей Селезнев и другие.

Главные лозунги встречи: «Против политических репрессий! За честные выборы! Против грабительских реформ!»

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина выступает на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Депутат Николай Зубрилин на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Казбек Тайсаев на встрече дерутатов КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Казбек Тайсаев на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Волков на встрече с депутатами КПРФ

Андрей Гребенник выступает на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Владислав Жуковский выступает с экономическим докладом на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Представитель Левого Фронта Андрей Селезнев выступает на встрече с дуепутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Участники встречи с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Дружинник КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Активист на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ

Участники обсудили насущные вопросы, связанные с политической, экономической и социальной проблематикой. Затронули тему пандемии и осложнений, вызванных периодом локдауна.

Василий Иванов ИА REGNUM Обманутые дольщики ЖК Царицыно на встрече с депутатами КПРФ

Участник встречи с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Журналисты на встрече с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Участник встречи с депутатами КПРФ

Василий Иванов ИА REGNUM Участник встречи с депутатами КПРФ

Результатом встречи стала резолюция, составленная из наказов, озвученных и утвержденных путем общего голосования.