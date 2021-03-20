Кабул, , 17:49 — REGNUM В Афганистане произошел новый теракт. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 20 марта пресс-секретарь управления губернатора провинции Гор Ареф Абир.

По его словам, в результате взрыва установленной в автомобиле бомбы погиб глава местной администрации района Тивере провинции Гор Мухаммед Рафик Алам.

«Алам погиб, его супруга и двое детей получили ранения», — сказал Абир.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна организация.

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что президент США Джо Байден изучает возможность не выводить американские войска из Афганистана до ноября 2021 года.

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