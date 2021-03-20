Ханты-Мансийск, , 17:47 — REGNUM Министр транспорта РФ Виталий Савельев поручил приступить к проектированию расширения трассы Нефтеюганск — Сургут на два года раньше запланированных сроков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рабочей встречи Виталия Савельева с губернатором Югры Натальей Комаровой шла речь о расширении до четырёх полос движения федеральной автодороги Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» на участке Нефтеюганск — Сургут протяженностью 29 км. Это поможет разгрузить участок, через который проходит большой поток транспорта, отметил глава Минтранса.

Проектирование реконструкции дороги начнётся уже в 2021 году. Ранее планировалось расширение трассы в 2023 году. Перенос сроков стал возможен в рамках действующих программ Росавтодора, подчеркнули в Минтрансе.