Париж, 20 марта, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 18 марта раскритиковала в Twitter введение в 16 департаментах Франции нового карантина из-за распространения COVID-19 и продолжающегося кризиса системы здравоохранения.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Марин Ле Пен «Карантин — это единственное, что нам остается, когда мы все проиграли. Медленная и непоследовательная вакцинация, недейственные антикоронавирусные меры, переполненные больницы — правительство заставляет жителей соответствующих территорий платить за свои неоднократные неудачи».

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта в 16 департаментах Франции вновь введен карантин.