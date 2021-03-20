София, , 17:44 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе правительства страны.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — сказал Борисов.

Таким образом он отреагировал на задержание в Болгарии шести человек по подозрению в шпионаже якобы в пользу России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе операции специальных служб в Болгарии задержали двух сотрудников министерства обороны страны, которые подозреваются в шпионаже.

По словам представителя прокуратуры, один из задержанных получил образование в Москве и «занимался формированием сети осведомителей», при этом его супруга, у которой двойное гражданство, «была посредником в контактах резидента с представителями посольства России».