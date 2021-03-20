Ереван, , 17:24 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанное 9 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России, приведёт к катастрофе.

«Сейчас говорят, что предательская власть должна уйти. А документ, который мы подписали, вы (следующая власть) откажетесь от него? Говорят — нет. Это будет катастрофой, если мы порвём эту бумагу», — сказал Пашинян ходе встречи с жителями области Арагацотн.

Он подчеркнул, что войска Армении стояли до последнего, а «подписание документа дало возможность спасти жизни 25 тыс. военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.

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