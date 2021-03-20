Киев, , 17:21 — REGNUM Власти Украины считают «юридически ничтожным» указ президента России Владимира Путина о запрете для иностранцев иметь землю в Крыму. Об этом 20 марта пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил РБК-Украина.

«Указ … юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины», — заявил Николенко.

По его словам, «после возвращения Крыма» Украина восстановит права «законных собственников» на участки.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранцам, а также лицам без гражданства и иностранным компаниям, владеть земельными участками на большей части полуострова.

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