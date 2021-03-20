Москва, , 17:15 — REGNUM Заместитель администрации президента России Дмитрий Козак изменить принцип организации заседаний «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом 20 марта сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Козак направил коллегам из «нормандской четверки» письмо, в котором указал, что одной из причин отсутствия прогресса в переговорах является «ненадлежащая их организация».

По мнению замглавы администрации президента РФ, было бы целесообразно использовать принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «нормандский» саммит запланирован на апрель 2021 года.

При этом он утверждал, что Украина, Франция и Германия подготовили некие предложения по Донбассу.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в рабочем графике президента России Владимира Путина нет встречи лидеров «нормандской четверки.