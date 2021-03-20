Калуга, , 17:10 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 76 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 марта. Днём ранее, 19 марта, в регионе было зарегистрировано 73 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 623 человек, 1969 человек находится на лечении, 29 373 человека выздоровели, 281 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (412), в Обнинске (151), Боровском (125) и Малоярославецком (109) районах.

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