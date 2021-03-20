Париж, 20 марта 2021, 17:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 20 марта заявил, что слово «карантин» не совсем соответствует мере, введенной правительством. Об этом 20 марта сообщает Le Monde.
Макрон «считает, что слово карантин не подходит», так как на данный момент речь идет просто «о дополнительных мерах торможения вируса». Он добавил, что «единственное, что мы хотим, — это обуздать вирус, не запирая» людей дома.
Как сообщало ИА REGNUM, в 16 департаментах Франции вновь введен карантин, но людям разрешается гулять на расстояние до 10 километров от дома до 19:00.