Париж, , 17:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 20 марта заявил, что слово «карантин» не совсем соответствует мере, введенной правительством. Об этом 20 марта сообщает Le Monde.

Макрон «считает, что слово карантин не подходит», так как на данный момент речь идет просто «о дополнительных мерах торможения вируса». Он добавил, что «единственное, что мы хотим, — это обуздать вирус, не запирая» людей дома.

Эммануэль Макрон «То что мы узнали за год, так это то, что мы не должны умножать взаимодействия друг с другом. … Единственный способ [борьбы с вирусом] — это уменьшить количество взаимодействий друг с другом, чтобы предотвратить распространение вируса. Но гулять на улице это неплохо».

Как сообщало ИА REGNUM, в 16 департаментах Франции вновь введен карантин, но людям разрешается гулять на расстояние до 10 километров от дома до 19:00.