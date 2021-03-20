Прага, , 17:04 — REGNUM Футбольный клуб «Славия» (Чехия) отправил в полицию Шотландии запрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на защитника Ондржея Куделу после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс». Об этом 20 марта сообщается на сайте клуба.

«Нападение на Куделу было преднамеренным актом, было жестоким и осуществлялось в полную силу с намерением причинить физический вред игроку. В тексте запроса указаны имена людей, которые были свидетелями, в т.ч. представителей УЕФА и тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда», — отмечается в заявлении.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме, а «Славия» объявила, что Кудела подвергся нападению со стороны Камары.