Москва, , 17:00 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) согласовал с хорватом Ивицей Оличем назначение на пост главного тренера команды. Об этом 20 марта сообщает «Чемпионат.com».

«Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали», — отметил источник.

Олич выступал за армейцев в 2003—2006 гг., став с красно-синими трехкратным чемпионом РФ и обладателем Кубка УЕФА. Также играл за «Баварию», «Гамбург», Вольфсбург», «Мюнхен 1860». В 2017 г. вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

Сейчас пост тренера армейцев занимает Виктор Гончаренко.