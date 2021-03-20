Вашингтон, , 16:56 — REGNUM В Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности направляется эсминец ВМС США Thomas Hudner. Об этом 20 марта сообщил Шестой флот ВМС США на странице в соцсети Twitter.

«Корабль Шестого флота США Thomas Hudner начал переход в Черное море…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черном море в «поддержку наших союзников по НАТО и партнеров» на регулярной основе проводят операции корабли и авианосцы США.

Как передавало ИА REGNUM, ракетный крейсер ВМС США «Монтерей», появившийся в акватории Черного моря, взял на слежение Черноморский флот России 19 марта.

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