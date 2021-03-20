Хельсинки, , 16:53 — REGNUM В нескольких городах Финляндии проходят акции против ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Об этом 20 марта сообщает финский портал Aamulehti.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Так, в столице страны Хельсинки сотни участников протеста маршем прошли с плакатами по центральным улицам города, призывая власти ослабить ограничения, а также гарантировать право на работу и свободу передвижения.

Похожие акции протеста проходят в городах Оулу и Сейнайоки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Финляндии продлили из-за пандемии ограничения на въезд в страну как через внутреннюю границу со странами ЕС, так и через внешние границы Евросоюза до 17 апреля 2021 года.

Финские власти также напомнили, что попасть в страну можно будет только при наличии веской причины. При этом справка об отрицательном тесте на коронавирус не даёт права въезда в страну.