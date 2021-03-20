Красноярск, , 16:43 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 130 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 64 403. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 130 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 58 (темп прироста 0,3%), в Ачинске — 18, в Дивногорске — 11, в Норильске — 10. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Богучанском — 14, Большемуртинском — 4 и Емельяновском — 4 человека.

Умерли в Красноярском крае за сутки 10 пациентов с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 3039 человек. Выздоровели за сутки 118 человек, всего — 65 403.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 4928 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 484 646.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 65 273.

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