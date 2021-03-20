Кассель, Германия, , 16:36 — REGNUM В Германии сегодня, 20 марта, в городе Кассель на демонстрации против введённых из-за COVID-19 ограничений произошли беспорядки и столкновения протестующих с полицейскими, сообщает телеканал N-tv.

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Отмечается, что в центре города собрались тысячи человек. Протестующие не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

После того, как сотрудники полиции попыталась не допустить шествие, дело дошло до беспорядков.

Напомним, в Германии за время пандемии COVID-19 было выявлено более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. С марта текущего года число новых подтверждённых случаев заражения стало расти, в связи с этим действие ограничительных мер в стране были продлено до апреля.

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