Вашингтон, , 16:35 — REGNUM На ответ главы Белого дома США Джо Байдена на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина провести переговоры в прямом эфире отреагировал член палаты представителей США Мэтт Гетц.

В интервью Fox News он выразил мнение, что в этом «противостоянии» Байден не сможет победить, поэтому диалог между двумя главами государств «не закончится, как «Рокки IV».

По словам политика, на заявление главы Белого дома США российский лидер ответил очень эффектно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил журналистам пула Белого дома, что он «когда-нибудь», конечно, поговорит с президентом РФ, который предложил организовать открытую и публичную дискуссию.

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