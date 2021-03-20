Москва, , 16:29 — REGNUM 20 марта стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. В Белгороде определят победителей и призёров Всероса по химии, а в Екатеринбурге — по экономике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020—2021 учебном году восемь из 24 этапов финала пройдут в Москве. Определены проходные баллы для участников. Последними запланированы заключительные этапы Всероссийской олимпиады по таким предметам как биология, ОБЖ, обществознание, физкультура. Они завершатся 30 апреля.

Стоит добавить, что в этом году обязательным условием допуска является предоставление отпицательного ПЦР-теста на коронавирус. Также в дистанционном формате пройдут церемонии открытия и закрытия, разборы заданий и апелляции.

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Напомним, что год назад из-за сложной эпидемиологической обстановки финал олимпиады отменили.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно. Победители и призёры заключительного этапа получают право льготного поступления в вуз по профилю олимпиады, экзамены им сдавать не требуется.