Афины , , 08:51 — REGNUM Правительство Греции приняло решение о сокращении комендантского часа на два часа. С 20 марта выход из дома без особой необходимости будет запрещен уже не с 5 утра до 7 вечера, а с 5 утра до 9 вечера.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, с конца марта во все аптеки Греции будут поставляться экспресс-тесты на коронавирус. Каждый гражданин страны сможет проходить тест до четырех раз в месяц (раз в неделю) предоставив лишь свой номер медицинской страховки.

Предполагается, что массовое тестирование на коронавирус приведет к облегчению ситуации в сфере здравоохранения.

С понедельника, 22 марта, по всей стране вновь будут открыты салоны красоты и парикмахерские, однако их работа будет разрешена только при соблюдении строгих протоколов.

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