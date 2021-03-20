Москва, , 16:18 — REGNUM В Москве на территории Измайловского парка произошел пожар, сообщили 20 марта в пресс-службе городского главного управления МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1.

«Здание разноуровневое, деревянное. Происходит возгорание на первом этаже», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар, охвативший площадь в 1,5 тыс. кв. метров, произошел на складе с деревянными поддонами на юге Москвы.

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