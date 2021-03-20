Токио, , 16:12 — REGNUM Японский производитель чипов для автомобильной промышленности Renesas Electronics Corp. остановил производство на заводе в Хитатинаке из-за пожара. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В компании сообщили, что при пожаре никто не пострадал, зданию завода также не было нанесено существенного ущерба. Однако в результате инцидента была нарушена чистота помещений, в которых производятся электронные компоненты. Компании ещё предстоит определить сумму ущерба.

Renesas Electronics является одним из крупнейших в мире производителей электронных компонентов для автомобильной промышленности, поэтому этот инцидент может усугубить дефицит на этом рынке, возникший в конце 2020 года. В начале 2021 года ряд автомобилестроительных компаний были вынуждены сократить объёмы производства из-за нехватки электронных компонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Ford остановила два завода в США и Германии из-за проблем с поставками интегральных микросхем.

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