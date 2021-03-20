Москва, , 16:06 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в субботу, 20 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс.

В воздушных гаванях Москвы пока не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 20 и 21 марта погода в столице России и Московской области будет определяться антициклоном.