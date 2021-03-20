Вашингтон, , 16:01 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 61 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 61 413 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 29 730 639.

Также сообщается, что за это же время в США скончались 1445 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 541 145.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили почти 60 тыс. новых носителей SARS-CoV-2.

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