Москва, , 16:00 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 пункта — до 4,5 процента — это атака на доход граждан России и прибыль российских компаний. Об этом Дерипаска написал сегодня, 20 марта, в своем телеграм-канале.

По словам Дерипаски, у Банка России было очень мало «успехов» за последние пять лет. Граждане, по мнению бизнесмена, не верят «завтракам», а правительство Мишустина не сможет ничего добиться, пока денежно-кредитная политика Центробанка в корне не поменяется.

Доходы граждан снижаются уже который год подряд, напомнил Дерипаска. Банку России он посоветовал понять, что инфляцию можно побороть при помощи увеличения предложения российских товаров и услуг, а также продовольствия отечественной переработки.

Напомним, что Дерипаска целенаправленно критикует Банка России и его главу Эльвиру Набиуллину. Бизнесмен считает, что кредитно-денежная политика, проводимая Банком России, не способствует росту российской экономики.