Скопье, , 15:58 — REGNUM Полиция Северной Македонии 19 марта арестовала 20 человек, принявших участие в избиении двух человек на улицах деревни Струмица.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, арестованные принадлежали к так называемой «группе из Баницы». В СМИ и социальные сети попали многочисленные фото и видео избиения мужчины на улице.

Сообщается, что один из членов «группы из Баницы» вступил в конфликт с работником казино, после чего в отношении двух человек последовали оскорбления на национальной почве. Оба были избиты, однако повреждения, представляющие угрозу жизни, получил лишь один.

В настоящий момент в МВД Северной Македонии просматривают записи с камер с целью выяснить обстоятельства происшествия.

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