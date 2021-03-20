Москва, , 15:50 — REGNUM Астрономическая весна в Северном полушарии Земли наступила 20 марта в 12:37 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

День весеннего равноденствия, когда на Северном полюсе Земли наступает весна, а на Южном — осень, в 2021 году пришёлся на 20 марта. С этой даты в северном полушарии начнёт увеличиваться продолжительность светового дня.

На широте Москвы продолжительность дня за месяц увеличится с 10 часов 46 минут до 13 часов 05 минут. Полуденная высота Солнца на той же широте вырастет с 26 до 38 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году жители России смогут наблюдать полное и частное затмение Луны, а также кольцеобразное затмение Солнца.

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