Саратов, , 15:53 — REGNUM В Саратовской области произошел разлив топлива из нефтепровода, его площадь составляет около 700 кв. метров. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение об утечке топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск филиала АО «Транснефть — Приволга» <…> в Пугачевском районе Саратовской области. Площадь разлива — около 700 кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что угрозы населенным пунктам из-за разлива топлива нет, до ближайшего из них — Орловки — расстояние пять километров. Кроме того, уточняется, что угрозы загрязнения водоемов и возгорания также отсутствуют.

При этом добавляется, что в настоящее время на месте происшествия 40 человек и 15 единиц техники ведут работы по сбору и утилизации нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта специалисты Ростехнадзора сделали предварительную оценку объёма углеводородов, которые могли находиться в подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» в районе Нижневартовска в Югре во время аварии в акватории реки Оби.