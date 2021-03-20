Салехард, , 15:39 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Из них один случай зарегистрирован среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 20 марта региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 25 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 20 марта 37 726 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 187 человек, 404 пациента с COVID-19 скончались.