Смоленск, , 15:32 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления в Смоленской области. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительным данным, в настоящее время в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы N 2 с признаками кишечной инфекции, из которых шестеро госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести, еще десять школьников — на амбулаторном лечении.

Кроме того, уточняется, что в данный момент в школе продолжают работать следователи СК и сотрудники отдела криминалистики, которые устанавливают коммерческую организацию, оказывавшую услуги питания в школьной столовой.

«Следователями с участием специалистов Роспотребнадзора тщательно осматривается столовая указанного учреждения, изымаются образцы пищи и воды, а также иные необходимые объекты для проведения дальнейших химических исследований. В образовательном учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия», — отмечается в сообщении.

Помимо того, добавляется, что в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц и приняты меры по установлению причин и условий, которые способствовали произошедшему. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно, что в ЗАТО Железногорск прокуратура проводит проверку в связи с массовым обращением учащихся «Школы космонавтики» за медпомощью.