Москва, , 15:30 — REGNUM Планировавшийся на 20 марта запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 38 спутниками с космодрома «Байконур» перенесён из-за скачка напряжения. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ТАСС.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с южнокорейским спутником CAS500−1 и сопутствующей нагрузкой был назначен на 20 марта в 09:07 мск. Незадолго до запуска было объявлено о его переносе по техническим причинам.

«Скачок в напряжении. Решили не рисковать, заново проведём набор готовности», — уточнил Рогозин.

Ожидается, что пуск состоится 21 марта в 09:07 мск. Сначала от ракеты отделится спутник дистанционного зондирования Земли CAS500−1, а позже ещё 37 аппаратов различных заказчиков. «Союз-2.1а» выведет на околоземную орбиту, не только коммерческую, но и научную нагрузку, включая первый спутник Высшей школы экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 25 марта запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками британской компании OneWeb с космодрома «Восточный».

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