Брест, Белоруссия, , 15:32 — REGNUM В Белоруссии экстремистскими признали канал «Брест: Слухи и факты» и чат «Брест 97%» в Telegram. Соответствующее решение было вынесено 17 марта судом Ленинского района города Брест, сообщила 20 марта пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Теперь опубликование (репост) информации из этих сообществ влечет административную ответственность по ст. 19.11 КоАП», — уточнила представитель МВД на своем Telegram-канале.

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Напомним, в октябре 2020 года в Белоруссии экстремистским был признан Telegram-канал NEXTA, администраторы которого координировали протесты в республике.

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