Ереван, , 15:28 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал открытие коммуникаций с Азербайджаном шагом к прекращению враждебных настроений в регионе. Об этом он заявил 20 марта на встрече с жителями сел Арагацотнской области, сообщает Интерфакс.

Глава армянского правительства отметил, что быстрого решения проблемы негативного отношения Азербайджана и Армении друг к другу не будет.

«Но мы должны продвигаться, и один из методов для решения проблемы — это то, что мы сейчас обсуждаем, а именно — открытие региональных коммуникаций и дорог. Если кто-то скажет, что это выгодно только Азербайджану или только Армении — не верьте», — призвал он.

Пашинян добавил, что Азербайджан «должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном», а армянская сторона — «железнодорожное сообщение с Россией и Ираном».

По словам армянского премьер-министра, это значит, что экономика Армении может существенно измениться. Он отметил, что страна богата запасами меди и если удастся открыть железнодорожное сообщение, то республика сможет создать «медеплавильное производство, создать весь цикл». Пашинян также пояснил, что медь в больших количествах используется в производстве двигателей для электромобилей.

Он также отметил, что вопрос Карабаха не решен, сколько бы об этом ни говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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