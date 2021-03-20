Кукес, , 15:28 — REGNUM Федерация членов профсоюзов работников сферы здравоохранения Косово 20 марта сообщила о том, что 250 медицинских работников из Косово прибыли в город Кукес на севере Албании для прохождения вакцинации от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава федерации Блерим Сюля заявил, что еще 250 медицинских работников будут отправлены на вакцинацию в ближайшие дни.

Технические аспекты отправки на вакцинацию приходилось улаживать членам Федерации без помощи из минздрава.

Ожидается, что Косово получит 100 800 доз вакцины компании AstraZeneca посредством международного механизма COVAX и еще 535 тысяч доз вакцины закупит у компании Pfizer, однако точная даты прибытия вакцин неизвестно. Тем временем, нагрузка на систему здравоохранения Косово вновь возрастает.

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