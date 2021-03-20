Москва, , 15:27 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова приняла решение отказаться от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA-1000, который состоится в Майами. Об этом 20 марта спортсменка 20 марта сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

«Хотела поделиться тем, что в этом году меня не будет на турнире в Майами», — говорится в сообщении спортсменки.

Также Павлюченкова отметила, что вместо этого она возьмет небольшой перерыв, вылечит травму колена и вернётся на корт «еще более сильной».

Отметим, турнир WTA в Майами состоится в период с 23 марта по 5 апреля. Анастасия Павлюченкова в настоящее время занимает 45-ю строчку в мировом рейтинге и имеет в своем активе 12 титулов WTA.