Махачкала, , 15:13 — REGNUM В Дагестане из-за снижения уровня воды в озере Рыбье прервано водоснабжение города Избербаша. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Сообщается, что из-за снижения уровня воды ниже уровня всасывающего узла водозабора произошло прекращение подачи воды в Избербаш. Уточняется, что снижение воды в водохранилище произошло из-за перекрытия шлюзов на канале им. Октябрьской Революции, питающем озеро Рыбье. Перекрыть шлюзы пришлось из-за того, что грязные талые воды попали в канал.

В итоге в зону ограничения водоснабжения попали почти шесть тысяч домов, в которых проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей. Кроме того, без водоснабжения остались 28 социально значимых объектов.

Предполагается, что на очистку вод понадобятся сутки.

Организован подвоз воды местному населению, задействованы 13 водовозов общей ёмкостью 95 тонн.