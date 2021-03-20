Москва, , 15:14 — REGNUM Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов может получить вызов в национальную сборную России для участия в матчах чемпионата Европы (ЧЕ). Об этом 20 марта рассказал журналистам врач российской сборной Эдуард Безуглов.

При этом до того Сафонова из-за травмы не вызывали на ближайшие матчи ни в национальную, ни в молодежную сборные России.

Как отметил врач сборной России, медики национальной команды контактируют с врачами клуба «Краснодар», где 22-летний футболист находится в общей группе, однако характер травмы, как считает врач, говорит о том, что при резкой нагрузке может произойти ее рецидив.

«Проблема будет решена в течение месяца, если тренер решит вызывать летом Матвея, то проблем не будет», — сказал Безуглов.

Отметим, чемпионат Европы будет проходить в период с 11 июня по 11 июля нынешнего года.