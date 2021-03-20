Приштина, , 15:14 — REGNUM В Косово продолжается сбор плазмы крови лиц, переболевших COVID-19, для пациентом с тяжелым течением болезни.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, многие доноры сдают кровь уже не первый и не второй раз, и призывают к тому же других.

Из свыше 65 тысяч переболевших кровь сдали около 640 человек, однако лишь у 130 из них после прохождения тестов на антитела кровь оказалась пригодной для донорства реконвалесцентной плазмы пациентам с COVID-19.

Интерес к сдаче плазмы возрос после того, как ряд албанских политиков — глава МИД Албании, депутат парламента Косово — призвали сограждан поделиться плазмой крови с их родственниками, тяжело больных COVID-19. Медики сразу же через СМИ обратились с призывом сдавать кровь не только для родственников знаменитостей, поскольку в лечении нуждаются все пациенты.

До сих пор эффективность данного лечения полностью не доказана, и механизмы его действия полностью не выявлены, однако ряд исследований указывают на то, что оно помогает предотвратить смертность у людей, подключенных к аппаратам ИВЛ.

В России также ведется сбор плазмы лиц, переболевших COVID-19, для помощи другим пациентам.

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