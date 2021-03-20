Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Британский актёр Дэниел Рэдклифф получил роль в приключенческом комедийном боевике «Затерянный город Д». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Рэдклифф, получивший мировую известность благодаря роли Гарри Поттера, пополнил актёрский состав нового фильма студии Paramount Pictures. Ранее было объявлено, что главные роли в фильме «Затерянный город Д» исполнят Сандра Буллок и Ченнинг Татум. Рэдклифф сыграет злодея, который попытается похитить главных героев.

Режиссёрами фильма Paramount стали Адам и Аарон Ни, над проектом также работают Дана Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин. Предполагаемая дата начала съёмок не раскрывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на площади Лестер-сквер в центре Лондона был установлен памятник Гарри Поттеру — герою книг британской писательницы Джоан Роулинг.

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