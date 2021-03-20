Киев, 20 марта 2021, 15:15 — REGNUM Украине в случае «широкомасштабного наступления» России не нужно рассчитывать на президента США Джо Байдена, а нужно прежде всего «бороться самим» и тогда помогут. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию OBOZREVATEL, опубликованном 20 марта.
У Украины по мнению Климкина нет системности и стратегии. А то, что происходит в Донбассе по его словам «чистый сюр».
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Напомним, украинская пропаганда с 2014 года утверждает, что в Донбассе армия Украины якобы ведет войну с армией России. Никаких доказательств этому Киев до сих пор не предоставил, но на протяжении семи лет украинская сторона обвиняет Россию в том, что российская армия якобы скрытно воюет в Донбассе против ВСУ. При этом в украинских СМИ в последнее время все чаще стали появляться заявления о возможном «полномасштабном вторжении» российских военных не только в Донбасс, но и на остальную территорию Украины.