Киев, , 15:15 — REGNUM Украине в случае «широкомасштабного наступления» России не нужно рассчитывать на президента США Джо Байдена, а нужно прежде всего «бороться самим» и тогда помогут. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию OBOZREVATEL, опубликованном 20 марта.

«Будут ли нам помогать наши друзья и партнеры в случае широкомасштабного наступления России… Ясчитаю, что помогать нам будут, если мы будем бороться за себя сами. Не нужно рассчитывать на Байдена, как раньше на Дядю Сэма. Самим нужно бороться, и тогда тебе всегда помогут», — подчеркнул он.

У Украины по мнению Климкина нет системности и стратегии. А то, что происходит в Донбассе по его словам «чистый сюр».

«Боремся ли мы сейчас? У нас нет системности, у нас нет стратегии, у нас нет видения… Когда немцы и французы (видимо речь идет о «нормандском формате — ИА REGNUM) готовят какие-то предложения, мы о них знаем или не знаем, но начинаем их комментировать, они переданы, не переданы, что в них есть и чего нет — это убивает всякое доверие, что мы можем вообще что-то делать во внешней политике», — добавил он.

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Напомним, украинская пропаганда с 2014 года утверждает, что в Донбассе армия Украины якобы ведет войну с армией России. Никаких доказательств этому Киев до сих пор не предоставил, но на протяжении семи лет украинская сторона обвиняет Россию в том, что российская армия якобы скрытно воюет в Донбассе против ВСУ. При этом в украинских СМИ в последнее время все чаще стали появляться заявления о возможном «полномасштабном вторжении» российских военных не только в Донбасс, но и на остальную территорию Украины.