Токио, , 14:46 — REGNUM Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в нынешнем году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавирусной инфекции будут проведены без болельщиков из-за рубежа. Об этом 20 марта объявил организационный комитет по итогам встречи с главами Международных олимпийского и паралимпийского комитетов, прошедшей в формате онлайн.

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«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — заявила журналистам министр по делам Олимпиады и гендерного равенства Японии Тамаё Марукава, которая является ответственной за проведение Игр.

Также она добавила, что решение о том, будут ли введены какие-либо ограничения по на присутствие японских зрителей на спортивных объектах, должно быть принято в апреле.

Кроме того, Марукава подчеркнула, что организаторы Олимпиады в Токио возместят болельщикам деньги, которые были ими потрачены на приобретение билетов.

«Мы намерены возместить иностранным болельщикам средства за покупку билетов. В этом мы также достигли сегодня понимания», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Гимн России на Олимпийских играх в Токио может быть заменён музыкой знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского.