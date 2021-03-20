Белград, , 14:48 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 18 марта опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram изображение карты Косово, покрытой сербским флагом, и призвал своих сограждан репостить изображение.

https://www.instagram.com/p/CMh6WuAhilu/

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, публикация вызвала крайне негативную реакцию в среде албанцев, которые восприняли ее как угрозу того, что Сербия захочет силой вернуть Косово, потребовали удаления публикации из социальных сетей. За два дня публикация набрала 20 тысяч отметок «мне нравится» и 154 тысячи комментариев, в большинстве своем гневных (и ироничных, в духе «мечтай, детка») комментариев албанцев.

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Публикация была приурочена к 17-й годовщине погрома сербов в Косово и сопровождалась словами «Сербия не слаба, не угрожает, но не забывает, и не позволит, чтобы 17 марта повторилось вновь». Политик подчеркнул, что в Сербии произошедшее в 2004 году всегда будут называть погромом.

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