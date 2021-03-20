Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Компания Tesla заинтересована в том, чтобы датчики в производимых ей электромобилях не могли использоваться для шпионажа, заявил генеральный директор Tesla Илон Маск в ходе онлайн-конференции в рамках Китайского форума развития — 2021. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

19 марта в западных СМИ появилась информация о том, что власти Китая намерены ограничить использование электромобилей Tesla военнослужащими и сотрудниками государственных предприятий. В частности, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что автомобилям Tesla уже запретили въезд на территории китайских военных комплексов.

Отмечалось, что это решение вызвано опасностью возможных утечек информации, собираемой видеокамерами, используемыми системой беспилотного вождения Tesla. Глава Tesla Илон Маск прокомментировал эти публикации в ходе онлайн-конференции 20 марта.

«Мы серьёзно заинтересованы в том, чтобы сохранять конфиденциальность любой информации. Если Tesla будет использовать автомобили для шпионажа в Китае или где-либо ещё, то нас просто закроют», — подчеркнул Маск.

Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире и одним из важнейших рынков для Tesla. В 2020 году на Китай пришлось около 30% от общего объёма продаж электромобилей Tesla.

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