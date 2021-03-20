Ереван, , 14:47 — REGNUM В Армении за сутки выявили 1071 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 183 127 случаев заражения SARS-CoV-2. 167 977 инфицированных выздоровели (459 за сутки). 3332 человека умерли (двенадцать за сутки).

10 963 инфицированных находятся на лечении. В стране с начала пандемии провели 799 637 тестирований, 5959 из них пришлись на прошлые сутки.

В Армении также было зарегистрировано 855 летальных исходов пациентов, переболевших COVID-29, но умерших вследствие наличия иных заболеваний. Четыре случая смерти таких пациентов были зарегистрированы в минувшие сутки.