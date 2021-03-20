Турин, Италия, , 14:45 — REGNUM Вратарь туринского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон по окончании нынешнего сезона собирается перейти в команду «Парма». Об этом 20 марта сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, 43-летний голкипер хочет перейти в команду, в которой он начинал свою спортивную карьеру, а также намерен провести в ней свой последний сезон в карьере в качестве основного голкипера.

Отметим, Джанлуиджи Буффон перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году за € 52,8 млн, а в 2018 стал игроком клуба «Пари Сен-Жермен», перейдя в него на правах свободного агента, однако год спустя возвратился в туринскую команду. В общей сложности за время игровой карьеры принял участие в 926 матчах, пропустив в них 770 мячей и 416 встреч из данного числа сыграв «на ноль».