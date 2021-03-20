Токио, , 14:16 — REGNUM На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сегодня, 20 марта, сообщают японские власти.

Мощное землетрясение произошло в районе префектуры Мияги. Подземные толчки были зафиксированы в 12:09 по московскому времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.

В районе землетрясения была объявлена угроза цунами. Однако вскоре угроза была снята.

Несмотря на силу подземных толчков, значительных разрушений не произошло. Порядка 200 домов остались без электроснабжения в префектуре Мияги.